مشاهد آسرة.. لقطات من "العارضة" بعدما حوَّلتها الأمطار إلى "بساط أخضر"

رصدت عدسة "سبق" عصر اليوم مشاهد آسرة لتأثير المناخ الحالي على المحافظة بعد هطول أمطار متفرقة منذ ما يقارب الشهر؛ ما ساهم في تحويل البراري والمزارع والسفاح إلى بساط أخضر، جذب المتنزهين.