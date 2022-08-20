مشاهد آسرة.. لقطات من "العارضة" بعدما حوَّلتها الأمطار إلى "بساط أخضر"

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مشاهد آسرة.. لقطات من "العارضة" بعدما حوَّلتها الأمطار إلى "بساط أخضر"
رصدت عدسة "سبق" عصر اليوم مشاهد آسرة لتأثير المناخ الحالي على المحافظة بعد هطول أمطار متفرقة منذ ما يقارب الشهر؛ ما ساهم في تحويل البراري والمزارع والسفاح إلى بساط أخضر، جذب المتنزهين.
وبيَّنت المشاهد التي تم التقاطها من شمال المحافظة وقرية الصيابة، والمواقع المجاورة لها، جمال الطبيعة التي تحظى بها المحافظة هذه الأيام.
وتُعتبر المحافظة من المحافظات المتنوعة بتضاريسها، وتوجد بها بحيرة وادي جازان، ومطل الأمير محمد بن ناصر، وهما من أهم المواقع السياحية في المحافظة.