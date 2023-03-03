"الأرصاد": غيوم على معظم المناطق وهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة، فيما لا تزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، كذلك على الاجزاء الشمالية من منطقة تبوك.