"براءة العنزي" تبتكر طبيبًا إلكترونيًّا يُتابع حالتين في وقت واحد

كذلك يتمّ استخدام الروبوت في أقسام العزل ليخفف من انتقال العدوى؛ حيث يمكن إرسال روبوت "براءة" لإيصال الأغراض الطبية، بدلًا من الممرضين؛ لذلك تم إنشاؤه وبرمجته ليحلّ مساعدًا للطبيب.