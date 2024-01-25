"براءة العنزي" تبتكر طبيبًا إلكترونيًّا يُتابع حالتين في وقت واحد

ابتكرت أخصائيةُ الأمن السيبراني والشبكات المهندسة براءة العنزي، طبيبًا إلكترونيًّا؛ لمساعدة الأطباء على فحص المرضى من خلال مكالمة "فيديو"، ومتابعة حالتين في وقت واحد.
وافترضت "العنزي" أنه إذا كان الطبيب في "عيادة A" فإنه يستطيع من خلال روبوت "براءة" متابعة المريض في "العيادة B" في الوقت نفسه.
وأشارت إلى أن "الروبوت" يساعد الصيدليّ على استلام الأدوية أو تسليمها للمرضى، ويمكن استلامها من خلال البصمة.
كذلك يتمّ استخدام الروبوت في أقسام العزل ليخفف من انتقال العدوى؛ حيث يمكن إرسال روبوت "براءة" لإيصال الأغراض الطبية، بدلًا من الممرضين؛ لذلك تم إنشاؤه وبرمجته ليحلّ مساعدًا للطبيب.
وأشارت "العنزي" إلى أن العمل على "الروبوت" استغرق منها ثلاثَ سنوات.