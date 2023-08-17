بدء التسجيل بمسابقة "موهوب" لطلاب التعليم العام للمنافسة في الأولمبيادات الدولية

يُذكر أن الأولمبيادات الدولية هي مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام تشمل عدة تخصصات منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء والمعلوماتية، وتعقد في فصل الصيف من كل عام باستضافة إحدى الدول المشاركة، ويشارك فيها ما يزيد عن 100 دولة، وتقام هذه المسابقات منذ أكثر من 50 عامًا، ويتم الترشيح للمشاركة في هذه المسابقات بناء على أداء الطالبـ/ـة في الملتقيات التدريبية من خلال اجتياز الاختبارات التي تعقد في الملتقيات إلى أن يصل إلى اختبارات الترشيح للمسابقات النهائية.