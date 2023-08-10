جازان.. القبض على شخص لترويجه 18 كجم من مادة الحشيش المخدر

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مواطن؛ لترويجه (18.1) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة داخل مركبة يقودها، وضُبِطَ بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.