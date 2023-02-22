بالصور.. وزارة الشؤون الإسلامية تُزيّن مبانيها باللون الأخضر احتفاءً بيوم التأسيس

توشّح مبنى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة الرياض، وفروعها بمناطق المملكة باللون الأخضر وباللوحات والبانرات التي تواكب ذكرى يوم التأسيس، في إطار الجهود التي تقدمها لمواكبة المناسبات الوطنية، بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وفي التفاصيل، تَزَيّن برج الوزارة، ومباني فروعها بمناطق المملكة باللون الأخضر، كما تزيّنت أروقة الوزارة وفروعها بالشاشات التفاعلية التي تعرض تصاميم وبروشورات تحمل كلمات تواكب الذكرى وتحاكي تاريخ التأسيس، وأيضًا الكلمات الخالدة لقادة المملكة، إلى جانب مشاركة كل الفروع بإطلاق مبادرات وإقامة احتفالات تواكب هذه الذكرى الغالية.
وحرصت الوزارة على أن تتضمن اللوحات والشاشات وعبر منابرها الإعلامية بقنوات التواصل الاجتماعي عبارات تحمل في مجملها تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة بناء وتوحيد الدولة السعودية الممتدة على مدى ثلاثة قرون، والتنويه والإشادة بجهود ولاة أمرها في خدمة الإسلام، والحرمين الشريفين، ورقي الوطن وازدهاره.