بالصور.. وزارة الشؤون الإسلامية تُزيّن مبانيها باللون الأخضر احتفاءً بيوم التأسيس

وفي التفاصيل، تَزَيّن برج الوزارة، ومباني فروعها بمناطق المملكة باللون الأخضر، كما تزيّنت أروقة الوزارة وفروعها بالشاشات التفاعلية التي تعرض تصاميم وبروشورات تحمل كلمات تواكب الذكرى وتحاكي تاريخ التأسيس، وأيضًا الكلمات الخالدة لقادة المملكة، إلى جانب مشاركة كل الفروع بإطلاق مبادرات وإقامة احتفالات تواكب هذه الذكرى الغالية.