موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"

أكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وضرورة توحيد الكلمة، والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار. وجاء إعلان جدة ليؤكد اهتمام وحرص السعودية على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي كلمته أمام قمة جدة قال ولي العهد: "إن وطننا العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية والموارد البشرية والطبيعية؛ ما يؤهله لتبوُّؤ مكانة متقدمة وقيادية، وتحقيق نهضة شاملة لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات".
وقال وزير الداخلية: "إن الحملة الأمنية المشتركة لضبط تجار المخدرات ومروجيها لا تزال في بدايتها، وإن الضربات القوية لمواجهة مروجي المخدرات ومهربيها متواصلة، وستبقى حازمة".
فيما ينطلق اليوم الأحد 21 مايو رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في رحلة علمية للفضاء.
ونجحت -ولله الحمد- عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة. وهذه هي العملية رقم 56 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.
وحققت السعودية المركز الثاني عالميًّا في نمو أعداد السياح الدوليين، وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية؛ إذ استقبلت السعودية 16.6 مليون سائح في عام 2022.
وحقق طلاب وطالبات السعودية 27 جائزة دولية في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023". فيما أعلنت وزارة التعليم حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لعام 1444هـ، وشملت أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات. وحققت الوزارة الرغبة الأولى لأكثر من 72%.
وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان السعودي فهد الحيان، بطل المسلسل الشهير (طاش ما طاش).