موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"

فيما ينطلق اليوم الأحد 21 مايو رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في رحلة علمية للفضاء.