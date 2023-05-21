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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"

وزارة التعليم تعلن حركة النقل الخارجي.. وانطلاق روَّاد الفضاء السعوديين.. وسوريا تعود للحضن العربي
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
زيد الخمشي
زيد الخمشي

أكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وضرورة توحيد الكلمة، والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار. وجاء إعلان جدة ليؤكد اهتمام وحرص السعودية على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي كلمته أمام قمة جدة قال ولي العهد: "إن وطننا العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية والموارد البشرية والطبيعية؛ ما يؤهله لتبوُّؤ مكانة متقدمة وقيادية، وتحقيق نهضة شاملة لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات".

وقال وزير الداخلية: "إن الحملة الأمنية المشتركة لضبط تجار المخدرات ومروجيها لا تزال في بدايتها، وإن الضربات القوية لمواجهة مروجي المخدرات ومهربيها متواصلة، وستبقى حازمة".

فيما ينطلق اليوم الأحد 21 مايو رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في رحلة علمية للفضاء.

ونجحت -ولله الحمد- عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة. وهذه هي العملية رقم 56 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.

وحققت السعودية المركز الثاني عالميًّا في نمو أعداد السياح الدوليين، وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية؛ إذ استقبلت السعودية 16.6 مليون سائح في عام 2022.

وحقق طلاب وطالبات السعودية 27 جائزة دولية في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023". فيما أعلنت وزارة التعليم حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لعام 1444هـ، وشملت أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات. وحققت الوزارة الرغبة الأولى لأكثر من 72%.

وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان السعودي فهد الحيان، بطل المسلسل الشهير (طاش ما طاش).

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
نيابة عن الملك.. ولي العهد يرأس اجتماع القمة العربية ويؤكد: لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات ويكفينا مع طي صفحة الماضي
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
فيديو.. ولي العهد: وطننا العربي يملك من المقومات الحضارية والثقافية والموارد البشرية والطبيعية ما يؤهله لتبوؤ مكانة متقدمة وقيادية
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
"إعلان جدة" يثمّن حرص السعودية على العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون العربي
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
شاهد.. ولي العهد يتوسط الزعماء العرب في الصورة التذكارية لقمة جدة
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
ولي العهد يعلن عن إطلاق اسم الملك سلمان على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" بالرياض وتطويرهما
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
مجلس الوزراء يؤكد مواصلة السعودية جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
"الشورى" يطالب التجارة بتطبيق أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
"الخارجية": نتابع ببالغ الأسف اقتحام السفارة الأردنية ومقر سكن مسؤول بسفارة الكويت بالخرطوم
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تصل لـ 20 مليون ريال
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
وزير الداخلية ينقل تحيات "القيادة" للمشاركين في حملة "مكافحة المخدرات": ما زلنا بالبداية والضربات القوية تتواصل
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
وزارة التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ
موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يرأس القمة العربية.. ونجاح فصل التوأم النيجيري.. والسعوديون يودِّعون "فهد الحيان"
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