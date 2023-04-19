بالصور.. فرق الرقابة البلدية ترصد مخالفات بمحال بيع الحلويات في الطائف

رصدت أمانة الطائف ممثلةً في "البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية" مخالفات صحية وغير نظامية خلال جولاتها الرقابية والتي شملت المعامل والمصانع والمعارض، ومحال إعداد وبيع الحلويات، مخالفات تتعلق بحفظ المواد الخاصة بالتحضير ومواد لا تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء، وأخرى محفوظة بطرق تُعرضها للتلوث، كما رصدت الفرق مخالفات تتعلق بمستوى النظافة داخل المعامل وتهاون العاملين في التقيد بها، بالإضافة إلى عدم التقيد بالزي الموحد وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، فيما طبقت فرق الرقابة البلدية لائحة الجزاءات البلدية على أكثر من 20 مرفقًا مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، كما أنذرت أخرى بتصحيح التجاوزات والامتثال بالتعليمات البلدية.