بالصور.. فرق الرقابة البلدية ترصد مخالفات بمحال بيع الحلويات في الطائف

رصدت أمانة الطائف ممثلةً في "البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية" مخالفات صحية وغير نظامية خلال جولاتها الرقابية والتي شملت المعامل والمصانع والمعارض، ومحال إعداد وبيع الحلويات، مخالفات تتعلق بحفظ المواد الخاصة بالتحضير ومواد لا تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء، وأخرى محفوظة بطرق تُعرضها للتلوث، كما رصدت الفرق مخالفات تتعلق بمستوى النظافة داخل المعامل وتهاون العاملين في التقيد بها، بالإضافة إلى عدم التقيد بالزي الموحد وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، فيما طبقت فرق الرقابة البلدية لائحة الجزاءات البلدية على أكثر من 20 مرفقًا مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، كما أنذرت أخرى بتصحيح التجاوزات والامتثال بالتعليمات البلدية.
وبيّنت الأمانة لـ "سبق" أن أكثر من 350 مرفقًا مختصًا بتصنيع وبيع الحلويات خضع للرقابة البلدية والتأكد من توفر التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملين وسلامة بيئة التحضير وتوفر الاشتراطات البلدية في الموقع، مع تطبيق الاشتراطات الصحية قبل وأثناء عمليات التحضير والبيع، وعدم تعرض المنتجات للتلوث أو الفساد وحفظها في بيئة تراعي المواصفات الخاصة لحفظ هذه الأنواع من الأطعمة.
وكانت قد ضاعفت الأمانة جولاتها الرقابية على محال ومعامل إعداد وبيع الحلويات بمختلف أنواعها، وذلك ضمن البرنامج الرقابي المكثف لتعزيز سلامة الغذاء وضمان جودة وسلامة المعروضات، وتأتي هذه الجهود المضاعفة لما تشهده من إقبال قبل حلول عيد الفطر المبارك.
يُذكر أن فرق الرقابة البلدية عملت طوال شهر رمضان المبارك على تعزيز سلامة الغذاء، من خلال جولات رقابية مكثفة على سائر المرافق الغذائية والتجارية في نطاق بلديات شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف والهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير ومكاتب الخدمات البلدية بالعطيف وعشيرة، وعلى طرق العمرة أسهمت في امتثال هذه الأنشطة باللوائح والأنظمة البلدية.