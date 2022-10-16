أمير الشرقية يُدشن منصة "خير الشرقية".. ويبارك توقيع 3 اتفاقيات

وقال: "المنطقة الشرقية لديها العديد من الكيانات المؤثرة في القطاع الثالث والتي أصبحت نموذجًا في العمل الخيري والتطوعي، وهو ما يحضنا عليها ديننا الحنيف، لذلك من المهم أن تتطور أعمالها وتكون واضحة وشفافة وذات أثر ملموس على المستفيدين".