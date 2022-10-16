أمير الشرقية يُدشن منصة "خير الشرقية".. ويبارك توقيع 3 اتفاقيات

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الأحد، منصة "خير الشرقية".
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ورئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي.
وفي بداية اللقاء أكد أمير الشرقية، أهمية التكامل بين كل الجهات لخدمة المستفيدين من القطاع غير الربحي والحرص على الوصول للمستفيد الحقيقي وتقديم الخدمة بجودة عالية واحترافية.
وقال: "المنطقة الشرقية لديها العديد من الكيانات المؤثرة في القطاع الثالث والتي أصبحت نموذجًا في العمل الخيري والتطوعي، وهو ما يحضنا عليها ديننا الحنيف، لذلك من المهم أن تتطور أعمالها وتكون واضحة وشفافة وذات أثر ملموس على المستفيدين".
بعدها ألقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، كلمة شكر فيها أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل للعمل الخيري وتدشينه لمنصة خير الشرقية، والتي تهتم بربط الجمعيات الخيرية في المنطقة لشبكة موحدة لمعلومات المستفيدين.
وأوضح أنه سيكون لها أثر كبير على تقديم الخدمة بجودة وعدم تكرارها للمستفيد نفسه من أكثر من جمعية، بما سيمكن هذه الجمعيات من خدمة عدد أكبر من المستفيدين وتأمين احتياجاتهم.
بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد الشلالي، كلمة شكر فيها أمير المنطقة الشرقية، على الاستقبال ودعمه لأنظمة وبرامج الجمعية.
وقال "الشلالي": إن جمعية "البركة" تحرص على تنمية الأسر المستفيدة منها عبر خطط استراتيجية مدروسة، وتهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية عبر توفير فرص لجميع المستفيدين.
وأكد حرص الجمعية على تقديم خدماتها لمستفيديها وتوفير جميع الإمكانات لهم حتى يتحقق الهدف المنشود.
وبارك أمير المنطقة الشرقية، توقيع ثلاث اتفاقيات تنموية تهدف لتحقيق التنمية لعدد من مستفيدي جمعية البركة الخيرية، وتشمل: اتفاقية شراكة بين "البركة" ومؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي الجهة الداعمة لمنصة "خير الشرقية".
وتوقيع اتفاقية الشراكة الثانية بين جمعية البركة وشركة نسما، لدعم رواتب 17 موظفًا من موظفي الجمعية، وكذلك تطوير بيئة العمل الإداري.
كما تتضمن الاتفاقية والشراكة الثالثة بين جمعية البركة الخيرية وشركة اليمامة لتكفلها رواتب 25 من موظفي الجمعية.
ثم كرم الداعمين لجمعية البركة وللجمعيات الخيرية المشاركة في منصة خير الشرقية.