"الشورى" يطالب "الصحة" بتوفير الأدوية الأساسية للمرضى بمراكز الرعاية الأولية

وطالب مجلس الشورى في قرارٍ أصدره خلال الجلسة اليوم وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، كما طالبها بالعمل على تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء.