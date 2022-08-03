7245 جولة لأمانة عسير تؤدي لغلق 123 منشأة تجارية مخالفة خلال شهر

نفّذت أمانة منطقة عسير خلال الشهر الماضي نحو 7245 جولة رقابية شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير 4030 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات وإغلاق 123 منشأة تجارية مخالفة.
وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية على المنشآت التجارية كافة، للتأكّد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز 940 لمعالجتها.