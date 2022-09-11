"الجبير" يستقبل سفيري فرنسا واليونان لدى المملكة ويستعرض معهما العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.