"الجبير" يستقبل سفيري فرنسا واليونان لدى المملكة ويستعرض معهما العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأوجه التعاون بينهما، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
كما استقبل "الجبير"، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءين، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.