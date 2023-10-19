الأونروا تثمّن دعم المملكة في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين

وثمّن لازاريني دعم المملكة العربية السعودية للأونروا، والذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منوهًا بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين.