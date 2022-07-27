44 مئوية.. الحفر ورفحاء أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل حفر الباطن ورفحاء 44 درجة مئوية.