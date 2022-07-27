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44 مئوية.. الحفر ورفحاء أعلى درجة حرارة بالمملكة
الأرصاد: جدة وأبها وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل حفر الباطن ورفحاء 44 درجة مئوية.
وسجّلت جدة وأبها وجازان والقنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة 90%.
وأكّد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن ورفحاء سجّلتا 44 درجة مئوية تليها بريدة 43 درجة، ثم مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وسكاكا ووادي الدواسر والعلا والأحساء والمجمعة 42 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، ثم القريات وطريف 21 درجة.