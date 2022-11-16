"التواصل الحكومي" يبحث التعاون مع "كومباس جراميديا" و"ناشيونال جيوغرافيك" بإندونيسيا

وبحث الجانبان فرص التعاون والشراكة، إلى جانب استعراض أبرز التجارب والخبرات في مختلف مجالات الإعلام، من خلال تقديم وفد التواصل الحكومي عرضًا حول أبرز مشاريع المركز وأعماله النوعية، والتي شملت إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، وأعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، وتجارب الإنتاج المشترك مع عدد من الجهات المحلية والدولية.