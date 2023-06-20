"البيئة" تمنح 5 تراخيص زراعية جديدة لتقطير واستخراج زيوت النباتات العطرية

يُشار إلى أن المعامل الجديدة تتوزع بين محافظتي الطائف والحجرة، حيث تشتهر الطائف بوجود أكثر من 910 مزارع للورد الطائفي، ويعمل نحو 70 مصنعًا ومعملًا للورد على استخراج وتصنيع أكثر من 80 منتجًا من مشتقات الورد لصناعة المنتجات العطرية المتنوعة، بينما تعد منطقة الباحة مكانًا مناسبًا لزراعة أفضل أنواع الورد التي تجد رواجًا في الأسواق المحلية والدولية، حيث يبلغ حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودية أكثر من 64 مليون ريال، ويتم جني وقطف نحو 550 مليون وردة من مزارع جبال السروات بمحافظة الطائف سنويًّا.