"البيئة" تمنح 5 تراخيص زراعية جديدة لتقطير واستخراج زيوت النباتات العطرية

منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، 5 تراخيص جديدة للصناعات التحويلية الزراعية للقطاع الخاص في المملكة؛ بهدف إنشاء معامل لتعطير واستخراج زيوت النباتات العطرية، في منطقتي مكة المكرمة والباحة.
جاء ذلك بحضور نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.
وأكد "المشيطي" أن الوزارة تعمل على تشجيع وتمكين المزارعين والمستثمرين للحصول على رخص إنتاج الصناعات التحويلية الزراعية، ليستفيد منها أصحاب المعامل لاستدامة القطاع الزراعي المحلي وتطويره.
وأوضح أن الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة يُعد من أهم الشروط والضوابط لمنح التراخيص، مشيرًا إلى الدور المهم للهيئة العامة للغذاء والدواء، في تسجيل منتجات هذه المعامل لتباع في الأسواق المحلية والعالمية بعد منحها التراخيص التشغيلية من قبل الوزارة.
يُشار إلى أن المعامل الجديدة تتوزع بين محافظتي الطائف والحجرة، حيث تشتهر الطائف بوجود أكثر من 910 مزارع للورد الطائفي، ويعمل نحو 70 مصنعًا ومعملًا للورد على استخراج وتصنيع أكثر من 80 منتجًا من مشتقات الورد لصناعة المنتجات العطرية المتنوعة، بينما تعد منطقة الباحة مكانًا مناسبًا لزراعة أفضل أنواع الورد التي تجد رواجًا في الأسواق المحلية والدولية، حيث يبلغ حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودية أكثر من 64 مليون ريال، ويتم جني وقطف نحو 550 مليون وردة من مزارع جبال السروات بمحافظة الطائف سنويًّا.