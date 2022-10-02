"أسواق التميمي" تعلن السحب على سيارتين من فئة "بورش"

وتدعو "أسواق التميمي" كافة العملاء الراغبين بالمشاركة في المسابقة لزيارة أقرب فرع رئيسي في المدينة المتواجدين فيها، وتفعيل عضويتهم في تطبيق "ثماري"، إذ سيتمكن الأعضاء من الدخول في السحب فور مسحهم لرابط الحملة الموزع في أقسام المتجر، اعتبارًا من اليوم الأول للحملة الموافق ليوم الأربعاء 28 سبتمبر ولغاية يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022م.