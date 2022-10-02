"أسواق التميمي" تعلن السحب على سيارتين من فئة "بورش"

أطلقت "أسواق التميمي" دعوة لعملائها في المملكة للمسارعة في تسجيل بياناتهم بتطبيق "ثماري" الخاص باحتساب النقاط والمكافآت للأعضاء المسجلين فيه، لضمان فرصة التأهل للسحب على سيارتين من فئة "بورش بلاتينيوم الإصدار المحدود".
وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع العروض المتنوعة التي تطلقها "أسواق التميمي" لعملائها في متاجرها، إذ سيتمتع المتسوقون المشاركون في الحملة برحلة تسوق رحبة وممتعة بالإضافة للاستفادة النوعية من العروض الحصرية المستمرة، فضلًا عن ميزة الدخول لفرصة السحب على السيارتين.
وتدعو "أسواق التميمي" كافة العملاء الراغبين بالمشاركة في المسابقة لزيارة أقرب فرع رئيسي في المدينة المتواجدين فيها، وتفعيل عضويتهم في تطبيق "ثماري"، إذ سيتمكن الأعضاء من الدخول في السحب فور مسحهم لرابط الحملة الموزع في أقسام المتجر، اعتبارًا من اليوم الأول للحملة الموافق ليوم الأربعاء 28 سبتمبر ولغاية يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022م.
وسوف يتم السحب على السيارة الأولى بتاريخ 13 أكتوبر المقبل بينما سيتم السحب على السيارة الثانية في 3 نوفمبر 2022م تحت إشراف الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، وعليه، تحث "أسواق التميمي" كافة عملائها على اغتنام الفرصة للمشاركة في المسابقة المرتقبة والتأكد من تسجيل بياناتهم بشكل صحيح.