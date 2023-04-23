في 71 موقعًا.. "لقاءات المعايدة" تُعزز تآلف الأهالي والجيران بالمدينة

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط "واس"، مشاهد توافد الأهالي إلى مواقع المعايدة في أحياء المدينة المنورة، تُجَسد الألفة والتواصل بين الحاضرين من المواطنين والمقيمين، الذين تبادلوا التهاني على أصوات أهازيج الترحيب بمَقدم العيد، والفنون الشعبية السعودية خلال لقاءات المعايدة التي تضمنت كذلك مسابقات وهدايا للأطفال بادرت بتنظيمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "جمعيتي" بالشراكة مع أمانة المدينة المنورة بعد صلاة العيد، وتستمر حتى خامس أيام العيد.