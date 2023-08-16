فيروس "نيوكاسل" القاتل.. فرض حظر على لحوم الدواجن من فرنسا

فرض عددٌ من الدول حظراً على استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتها من فرنسا، بعد تفشي مرض "نيوكاسل" في منطقة البرانس الأطلسية.
ويعد "نيوكاسل" مرضًا فيروسيًا مخاطيًا شديد العدوى يصيب الدواجن المنزلية وطيور الأقفاص والطيور البرية.
وتشير بيانات منظمة العالمية لصحة الحيوان، يمكن أن ينتقل هذا المرض من الطيور إلى الإنسان، حيث يسبّب التهاب الملتحمة، وعلى الرغم من أن الأعراض تكون عموماً خفيفة ويتعافى المصاب منها بشكل طبيعي، إلا أنها تشمل الصداع وأعراضًا مشابهة لأعراض الإنفلونزا، مثل: السعال والتعب والتهاب الحلق والتهاب الملتحمة.
ويسبّب هذا المرض أيضًا وفاة الطيور في غضون يومين من إصابتها، ويتميز بفقدان الشهية وانتفاخ في الرأس وإسهال أخضر غزير.