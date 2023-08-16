فيروس "نيوكاسل" القاتل.. فرض حظر على لحوم الدواجن من فرنسا

وتشير بيانات منظمة العالمية لصحة الحيوان، يمكن أن ينتقل هذا المرض من الطيور إلى الإنسان، حيث يسبّب التهاب الملتحمة، وعلى الرغم من أن الأعراض تكون عموماً خفيفة ويتعافى المصاب منها بشكل طبيعي، إلا أنها تشمل الصداع وأعراضًا مشابهة لأعراض الإنفلونزا، مثل: السعال والتعب والتهاب الحلق والتهاب الملتحمة.