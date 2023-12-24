متحدث "أمانة مكة": إغلاق "التفاف الخضراء" جاء بدراسة مرورية لضمان الانسيابية

وأضاف، أنه وبعد دراسة وضع المنطقة من قِبل اللجنة المرورية تم إغلاق هذا الالتفاف حفاظاً على سلامة الحركة، مع العلم انه يوجد التفاف آخر قريب ويؤدي الغرض، وذلك للعمل على انسيابية الحركة في المنطقة، وضمان عدم حدوث اختناقات مرورية.