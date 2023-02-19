"الصحة": خدمة "وصفتي" مستمرة في 1417 مركزًا صحيًّا.. ورضا المستفيدين تجاوز الـ80%

وأوضح أن بُعد المسافة بين بعض المراكز الصحية والصيدليات المجتمعية تسبَّب في تدني مستوى رضا المستفيدين؛ ومن أجل ذلك يتم إعادة جدولة تفعيل خدمة وصفتي فيها، وتقديم الأدوية داخل المراكز مؤقتًا. مؤكدًا أن "الصحة" تتابع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية من جميع مقدميها في القطاعَيْن العام والخاص بشكل دوري، وتتخذ التدابير اللازمة لتحسينها، كما تتابع جميع البلاغات المقدمة من المواطنين عبر رقم الصحة 937.