"الصحة": خدمة "وصفتي" مستمرة في 1417 مركزًا صحيًّا.. ورضا المستفيدين تجاوز الـ80%

أكدت "الصحة" استمرار خدمة "وصفتي" في 1417 مركزًا صحيًّا، ولا صحة لما تم تداوله حول توجُّه الوزارة لإلغاء الخدمة.
وقال المتحدث الرسمي لـ"الصحة"، الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي: حققت الصيدليات المجتمعية القريبة من تلك المراكز نسبة رضا لدى المستفيدين، تجاوزت 80%، فيما يجري إعادة جدولة خدمة "وصفتي" في (711) مركزًا صحيًّا؛ إذ لم تحقق الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة الرضا المأمولة. مؤكدًا أن قياس رضا المستفيدين لدى الوزارة يتم على مجالات عدة، من ضمنها توافُر الصيدليات المجتمعية، ومدى سهولة الوصول لها.
وأضاف بأن الصيدليات المجتمعية هي صيدليات القطاع الخاص المشتركة في تقديم خدمة وصفتي لصرف الأدوية لمستفيدي "الصحة".
وأوضح أن بُعد المسافة بين بعض المراكز الصحية والصيدليات المجتمعية تسبَّب في تدني مستوى رضا المستفيدين؛ ومن أجل ذلك يتم إعادة جدولة تفعيل خدمة وصفتي فيها، وتقديم الأدوية داخل المراكز مؤقتًا. مؤكدًا أن "الصحة" تتابع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية من جميع مقدميها في القطاعَيْن العام والخاص بشكل دوري، وتتخذ التدابير اللازمة لتحسينها، كما تتابع جميع البلاغات المقدمة من المواطنين عبر رقم الصحة 937.