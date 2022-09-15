"الأرصاد" توقّع اتفاقية شراكة مع "التعليم"

ويسعى المركز إلى تعزيز برامج التوعية والتطوع من خلال بناء علاقة متميزة مع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها وزارة التعليم، بجانب تحقيق أحد أهداف برنامج "أجواء للتطوع" لزيادة عدد المتطوعين بالمركز الوطني للأرصاد، في حين يستهدف المركز إشراك منسوبي التعليم.