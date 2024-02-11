104 محطات ترصد هطول أمطار في 8 مناطق والحدود الشمالية تسجّل أعلى معدلٍ بـ 30.9 ملم

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (104) محطات رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم أمس السبت 10 فبراير 2024م، حتى التاسعة صباح اليوم، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، الحدود الشمالية، والباحة).