اليوم.. انطلاق ورشة الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية بسوق الخمرة بجدة

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها الوزارة للتوعية بأهمية الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية لرفع الكفاءة الإنتاجية والجدوى الاقتصادية، وتشجيع وتحفيز المربين على استخدامها، ضمن إطار الحملة التوعوية للتعريف بمزايا الأعلاف المتكاملة في خفض تكاليف الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية في المدخلات العلفية المستخدمة في التغذية التقليدية من الهدر.