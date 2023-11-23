"العجمي": السعودية تتألّق بمبادراتها الإنسانية والاقتصادية.. في عالم يموج بالتحديات

رأى الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أنه، وبينما يعيش العالم حاليًّا فترة من التحديات الكبيرة، سواء على الصعيدين الاقتصادي والسياسي؛ تبرز المملكة العربية السعودية كقوة ثابتة ومحور رئيسي للثبات والتقدم، موضحًا أن ذلك يتجلّى عبر مواقفها الرصينة ومبادراتها الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار على الساحة الدولية.