46 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 46 مئوية، وكل من وادي الدواسر والخرج 45 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: الأحساء 46 مئوية، ووادي الدواسر والخرج 45 مئوية، ومكة المكرمة والصمان 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19 مئوية، ثم طريف 20 درجة، والقريات 21 مئوية.
وسجلت السودة والدمام وأبها والباحة والوجه أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.