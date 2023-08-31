46 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 46 مئوية، وكل من وادي الدواسر والخرج 45 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.