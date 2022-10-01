وزارة الثقافة تُطلق منحة معرفية لدعم أبحاث القهوة السعودية

وتأتي المنحة ضمن أنشطة وبرامج مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وذلك بهدف دراسة واقع السوق للقهوة السعودية، والحفاظ على الإرث الثقافي السعودي، والقيم الثقافية السعودية، وإبراز التراث غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية، وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب رعاية الإبداع والمبدعين في مجال القهوة السعودية، وتطوير صناعتها.