"صحة مكة" تعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الصحة المدرسية لتحسين وتجويد العمل

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن مدير عام الشؤون الصحية بمكة الدكتور وائل بن حمزة مطير بحث مع ممثلي اللجنة بالإدارة التنفيذية للصحة العامة بالتجمع الصحي؛ وإدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة إنجازات اللجنة وأعمالها وفرص التحسين المقترحة من الجميع، وكيفية تجويد العمل من خلال طرح جملة من المقترحات خلال الاجتماع للعمل بها خلال الفترة القادمة.