"صحة مكة" تعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الصحة المدرسية لتحسين وتجويد العمل

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، صباح أمس، الاجتماع الخاص بمتابعة أعمال لجنة الصحة المدرسية بالمنطقة؛ للاطلاع على أعمال اللجنة وأداء مؤشراتها خلال الفترة المنصرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن مدير عام الشؤون الصحية بمكة الدكتور وائل بن حمزة مطير بحث مع ممثلي اللجنة بالإدارة التنفيذية للصحة العامة بالتجمع الصحي؛ وإدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة إنجازات اللجنة وأعمالها وفرص التحسين المقترحة من الجميع، وكيفية تجويد العمل من خلال طرح جملة من المقترحات خلال الاجتماع للعمل بها خلال الفترة القادمة.
وقدم مطير شكره وتقديره لجميع أعضاء اللجنة وفرق العمل لديهم على نجاح أعمال الصحة المدرسية خلال الفصل الدراسي الأول مثمنا للجميع جهودهم ومشاركاتهم.
ترأس الاجتماع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بتواجد كل من مساعده للصحة العامة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري والرئيس التنفيذي للصحة العامة بتجمع مكة الصحي الدكتور جاسر الشهري، وتواجد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة محمد الصليمي ومدير إدارة الصحة المدرسية بالتجمع وفريق العمل بإدارة الصحة العامة بصحة المنطقة.