مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 12.283.33 نقطة

وكانت أسهم شركات: التعاونية، وسيسكو، وباتك، وسدافكو، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بوان، وسابك للمغذيات الزراعية، والرياض، وسبكيم العالمية، وبترو رابغ الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و4.76%.