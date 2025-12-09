رئيسا مجلسي الشورى السعودي والقطري يعقدان مباحثات رسمية ويوقعان مذكرة تفاهم في الدوحة

عقد معالي رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبدالله الغانم، وذلك بمقر المجلس في العاصمة القطرية الدوحة.