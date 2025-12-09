رئيسا مجلسي الشورى السعودي والقطري يعقدان مباحثات رسمية ويوقعان مذكرة تفاهم في الدوحة

عقد معالي رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبدالله الغانم، وذلك بمقر المجلس في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الشورى القطري بالوفد السعودي، مشيدًا بعمق العلاقات بين المجلسين، وأهمية تطوير التعاون البرلماني بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
من جهته، أعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلع المملكة إلى تعزيز أواصر العلاقات البرلمانية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العمل الخليجي المشترك.
واستعرض الجانبان خلال الجلسة سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين، إضافة إلى تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعقب المباحثات، وقّع رئيسا المجلسين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتنسيق في المحافل البرلمانية، إلى جانب تبادل الزيارات وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة.
حضر اللقاء والتوقيع من الجانب السعودي: معالي الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، وعدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأستاذ أحمد العنزي.
كما حضر من الجانب القطري: نائب رئيس مجلس الشورى الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين.