صورة مذهلة: كل الطرق تؤدي إلى مكة.. حرم مكتظ بضيوف الرحمن والخدمات

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نجد مشهدًا أفقيًّا عامًّا لأم القرى، يُظهر العدد الغفير من المصلين والمعتمرين، الذين قَدِموا من كل حدب وصوب للصلاة وأداء العمرة في المسجد الحرام، الذي امتلأ عن آخره بالطائعين.