صورة مذهلة: كل الطرق تؤدي إلى مكة.. حرم مكتظ بضيوف الرحمن والخدمات

لا مكان أكثر ازدحامًا في العالم من مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولا مكان يتمتع بهذه الطاقة الروحانية الهائلة أكثر من أم القرى، حين يجتمع فيها ملايين المعتمرين والمصلين لتأدية العبادات لرب العباد في شهر الطاعات.
في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نجد مشهدًا أفقيًّا عامًّا لأم القرى، يُظهر العدد الغفير من المصلين والمعتمرين، الذين قَدِموا من كل حدب وصوب للصلاة وأداء العمرة في المسجد الحرام، الذي امتلأ عن آخره بالطائعين.
وتظهر في الصورة كل الطرق المحيطة بالحرم، من شرقه وغربه، وشماله وجنوبه، وقد امتلأت بالمتشحين باللون الأبيض في مسيرتهم المباركة نحو أقدس البقاع الإسلامية.
وفي حين يكتظ الحرم بالمعتمرين أثناء تأديتهم مناسكهم في طمأنينة يمتلئ كذلك برجال الأمن، والموظفين، والمتطوعين، الذين يعملون على راحة وسلامة وخدمة ضيوف بيت الله الحرام في كل جنبات البيت العتيق، والطرق المؤدية إليه؛ لتكتمل المنظومة في أبهى صورها.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة لشؤون الحرمين، فقد زار المسجد الحرام واستفاد من خدماته منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من 19 مليون مُصلٍّ ومعتمر.