أكثر من 750 ألف مسافر نقلهم قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج 1444هـ

وأكدت "سار" أن عدد الرحلات المسيرة في موسم الحج للعام الحالي بلغ 3,627 رحلة بزيادة 79% عن موسم حج العام الماضي، وكانت رحلات قطار الحرمين السريع قد استمرت بوتيرة تصاعدية حيث بلغت معدل 126 رحلة في أوقات الذروة، وذلك في ظل الطلب العالي عليها، وحرصاً من "سار" على خدمة ضيوف الرحمن فقد وفرت رحلات إضافية، ليصل عدد الرحلات في يوم السابع من ذي الحجة إلى 131 رحلة وهو عدد الرحلات الأعلى في تاريخ قطار الحرمين السريع خلال يوم واحد، منها 60 رحلة غادرت من محطة مكة المكرمة وذلك بمعدل 6 رحلات مغادرة للمحطة في الساعة الواحدة، وليتجاوز قطار الحرمين السريع عدد الرحلات المقررة له في موسم الحج والبالغ عددها 3400 رحلة بعدد 227 رحلة اضافية.