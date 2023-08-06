بين 47 و14 مئوية.. هذه المدن تسجّل أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان والأحساء والدهناء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والصمان والأحساء والدهناء 47 مئوية، وكل من التنهات وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، وسجّلت مكة المكرمة والرياض ووادي الدواسر وشرورة 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها الباحة 20 درجة، ثم أبها 21 مئوية، وطريف والقريات 22 درجة، والطائف 23 درجة.
وسجّلت الدمام وجدة وأبها والباحة والوجه والسودة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.