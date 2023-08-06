بين 47 و14 مئوية.. هذه المدن تسجّل أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان والأحساء والدهناء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.