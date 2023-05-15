بشعار "من الوصول إلى الحصول".. تقديم حزمة خدمات إنسانية في المسجد الحرام

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي: الخدمات الإنسانية بالمسجد الحرام، تتضمّن خدمة دفع العربات المجانية التطوعية في المطاف والمسعى لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه المكاني للمواقع والمرافق داخل المسجد الحرام وساحاته، وكذا توزيع المظلات الشمسية لحماية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أشعة الشمس أثناء تأدية العمرة، وإثراء تجربة ضيف الرحمن ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".