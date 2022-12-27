9 متسابقين في خامس الأشواط التمهيدية لمسابقة الهجيج بمهرجان الإبل

وتنافس في الشوط 9 متسابقين في فئة "ج" لألوان "الوصفر والشغل والحبش"، لمسافة 18 كم، تأهل منهم 5 مشاركين، وهم الحاصلون على أكبر عدد من النقاط، فيما تتنافس الإبل الحاصلة على مراكز متقدمة في مراحل الأشواط الإقصائية المقبلة، على أن تستكمل الأشواط التمهيدية لبقية الفئات خلال الأيام المقبلة.