بحزمة من الفعاليات.. 40 جهة حكومية تشارك في باب التمكين بملتقى بيبان 23

وتشمل الجهات المشاركة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الرياضة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للنقل، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، هيئة تنمية الصادرات السعودية، الهيئة العامة للعقار، هيئة السوق المال، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مركز دلني للأعمال، برنامج جادة 30، برنامج التحول الوطني، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منصة اعتماد، اتحاد الغرف السعودية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، برنامج جودة الحياة، المركز السعودي للأعمال، المركز الوطني للتنافسية، البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وزارة التجارة.