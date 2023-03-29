"الغذاء والدواء": ضبط 5 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في مستودع بالرياض

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها ضبطت مخالفة إعادة تعبئة الدواجن في المستودع بتواريخ جديدة، إضافةً إلى عددٍ من المخالفات الفنية والصحية، ووجود عمالة غير حاصلة على شهادات صحية.