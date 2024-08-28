تحوُّل وتنوُّع اقتصادي.. السعودية تسيطر على المشهد في المنتدى العالمي للفرص 2024 بسنغافورة

سلَّط منتدى الفرص العالمية 2024، الذي يُعقد في سنغافورة، الضوء على المشهد الاستثماري القوي والتحوُّل الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وتناولت جلسة مخصّصة حملت عنوان "المملكة العربية السعودية في دائرة الضوء .. رؤى من كِبار المستثمرين"، جاذبيتها للمستثمرين الدوليين والتزامها بتنويع اقتصادها، والمكانة الاقتصادية القوية للمملكة، وانخفاض التضخم، ومعدل النمو السكاني القوي؛ ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الدولية.
وتمّ خلال الجلسة تسليط الضوء على تقدُّم السعودية في تحقيق معالم مهمة، مثل: زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز السياحة، وتطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة.
وشارك كِبار المستثمرين والخبراء، بمَن في ذلك فيروز صديقي؛ أخصائي الترويج للاستثمار، وأتول تيمونيكار؛ رئيس مجلس الإدارة والمؤسّس المشارك لمجموعة جلوبال سكولز، وعمر شهزاد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت، بآرائهم حول المبادرات الإستراتيجية للمملكة والنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار.
ويعد منتدى الفرص العالمية حدثاً سنوياً يجمع كِبار المستثمرين وصُناع السياسات وخبراء الصناعة؛ لاستكشاف فرص الاستثمار العالمية، وأظهرت دورة هذا العام في المملكة، الفرص الهائلة التي توفرها السعودية للمستثمرين والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مدفوعة برؤية استباقية للمستقبل.