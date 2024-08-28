تحوُّل وتنوُّع اقتصادي.. السعودية تسيطر على المشهد في المنتدى العالمي للفرص 2024 بسنغافورة

ويعد منتدى الفرص العالمية حدثاً سنوياً يجمع كِبار المستثمرين وصُناع السياسات وخبراء الصناعة؛ لاستكشاف فرص الاستثمار العالمية، وأظهرت دورة هذا العام في المملكة، الفرص الهائلة التي توفرها السعودية للمستثمرين والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مدفوعة برؤية استباقية للمستقبل.