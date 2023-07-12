مدينة الملك سعود الطبية: التسمم الغذائي يزداد في الصيف لسرعة فساد الأطعمة

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن التسمم الغذائي يزداد في فصل الصيف؛ نظرًا لسرعة فساد الأطعمة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت: إن الوقاية منه ممكنة من خلال غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام، غسل اليدين بعد قضاء الحاجة، نظافة الأواني لإعداد الطعام وتناوله، غسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، عدم ترك الطعام مكشوفًا وعرضة للتلوث والحشرات.
وأضافت المدينة أن الوقاية تشمل كذلك: التأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات، عدم شراء الأطعمة من الباعة المتجولين، حفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة، وتجنب تخزين الطعام المطهو أثناء التنقل لفترات طويلة.