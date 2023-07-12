مدينة الملك سعود الطبية: التسمم الغذائي يزداد في الصيف لسرعة فساد الأطعمة

وقالت: إن الوقاية منه ممكنة من خلال غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام، غسل اليدين بعد قضاء الحاجة، نظافة الأواني لإعداد الطعام وتناوله، غسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، عدم ترك الطعام مكشوفًا وعرضة للتلوث والحشرات.