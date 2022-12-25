مستشفى خاص بجدة يطالب متوفاة بـ62 ألف ريال.. وابنها يناشد "الصحة"

وفي شكوى تلقتها "سبق"، من ابن المتوفاة "عبدالمحسن المعلوي"، قال: "تعرّضت والدتي لأزمة تنفسية وتمّ نقلها إلى المستشفى الخاص بجدة في تاريخ 1441/12/16هـ، وأفادونا بأن تكاليف العلاج تتحمّلها وزارة الصحة، وتمّ التواصل من قِبلنا مع وزارة الصحة على الرقم 937 وطلبنا إحالتها إلى مستشفى حكومي الذي تمّ رفضه بحجة عدم توافر سرير، وظلّت في المستشفى الخاص حتى غادرته بعد تلقي العلاج".