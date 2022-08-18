"النقل" تواصل جهودها في معالجة زحف الرمال على حرم الطرق السريعة

وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في الحد من زحف الرمال، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، بالصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًّا في مؤشر جودة الطرق، والحفاظ على ريادتها عالميًّا في مؤشر ترابط شبكاتها.