"جمانة تليتي".. أول سعودية تتقن فن الكارما الورقية وتحوّل الورق إلى أثاث قوي ومتين

أبدعت المواطنة جمانة عدنان تليتي؛ في فن الكارما الورقية (الخيزران الورقي)؛ لتصبح أول سعودية تحصل على إجازة "ماستر النسيج الورقي" من أكاديمية "لوزا ماستر للنسيج الورقي في روسيا".
ويعد هذا التخصُّص من الفنون النادرة عالمياً، ويتطلب مهارات دقيقة وفهمًا عميقًا لتحويل الورق إلى مادة شبيهة بالخشب.
واستمرت دراسة جمانة في هذا التخصص لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل دراسة يومي، حيث تعلمت خلالها كيفية تحويل الورق المخصّص إلى مادة مشابهة للخشب، ومعالجتها بمواد خاصّة تجعلها أقوى من الخيزران الطبيعي، وتدوم لفترات طويلة.
ويتميّز الخيزران الورقي بالقوة والمتانة، إضافة إلى إمكانية اختيار الألوان والأشكال المرغوبة؛ ما يجعله مثالياً لصناعة أثاث يدوم ويتحمّل الظروف المناخية الخارجية.
ويعد هذا الفن تحدياً كبيراً، حيث يتطلب من ممارسيه العديد من المهارات الفنية والإبداعية، وهو ما يميّز جمانة؛ كإحدى القليلات اللائي أتقن هذا المجال على مستوى العالم.
ويعد إنجاز جمانة تليتي؛ خطوة جديدة في تطوير المهارات الفنية السعودية، وإبراز قدرات المرأة السعودية في مجالاتٍ نادرة ومبتكرة عالمياً.