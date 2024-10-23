"جمانة تليتي".. أول سعودية تتقن فن الكارما الورقية وتحوّل الورق إلى أثاث قوي ومتين

ويعد هذا الفن تحدياً كبيراً، حيث يتطلب من ممارسيه العديد من المهارات الفنية والإبداعية، وهو ما يميّز جمانة؛ كإحدى القليلات اللائي أتقن هذا المجال على مستوى العالم.