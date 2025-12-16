"إدارة الدين" تقفل طرح ديسمبر 2025 بـ7.016 مليارات ريال ضمن برنامج الصكوك المحلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.016 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وستة عشر مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قُسِّمت الإصدارات إلى خمس شرائح:
الشريحة الأولى: 1.236 مليار ريال سعودي (مليار ومئتان وستة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.
الشريحة الثانية: 335 مليون ريال سعودي (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.
الشريحة الثالثة: 1.180 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.
الشريحة الرابعة: 1.692 مليار ريال سعودي (مليار وستمائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.
الشريحة الخامسة: 2.573 مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.