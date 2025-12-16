"إدارة الدين" تقفل طرح ديسمبر 2025 بـ7.016 مليارات ريال ضمن برنامج الصكوك المحلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.016 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وستة عشر مليون ريال سعودي).