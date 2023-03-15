إطلاق "وثائقيتيْن" للتواصل الحكومي بعنوانيْ "ماذا يأكل السعوديون" و"من ها الأرض"

وتأتي السلسلتان اللتان يطلقهما مركز التواصل الحكومي عبر مبادرة "كنوز السعودية"، في 10 حلقات لكل سلسلة، وتعكسان مدى التنوع السعودي، من خلال إبراز شخصيات تَميزت بإتقان صناعة الموائد، التي ترتبط بقيم الكرم والعطاء لدى المجتمع السعودي، وتُبرز مدى تنوع المائدة السعودية، واعتماد كل منطقة على مواردها الطبيعية في ابتكار الأطباق، والمخزون المختلف الذي تمتلكه المملكة من الوصفات والأطباق الشعبية؛ نظرًا لاتساعها وتنوع واختلاف العادات داخل أراضيها، ومدى الارتباط الوثيق للإنسان بأرضه واهتمامه بها، وما تضفيه الزراعة من أبعاد اقتصادية وتنموية على الفرد والمجتمع.