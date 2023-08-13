عسير والباحة تخطفان الأنظار من مدن أوروبا الملتهبة

وعبّر عديدٌ من هواة السياحة والسفر عبر وسائل التواصل المختلفة، عن عدم ارتياحهم من حرارة الأجواء التي تعانيها أوروبا هذه الأيام، معربين عن رغبتهم في البحث عن وجهات جديدة تكون بديلاً عن مصائفهم الأوروبية التقليدية، فيما وقع اختيار كثيرين على مصائف المملكة الشهيرة، مثل: عسير والباحة والطائف، التي تمتاز بالأجواء الباردة والطبيعة الخلابة، كما تداول عددٌ من السياح السعوديين والعرب تغريدات حول معاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول الأوروبية، ومعبّرين عن سعادتهم بالعودة إلى السعودية حيث الوجهات الصيفية الباردة والأجواء الممتعة. وهو ما عبّر عنه فيديو قصير نشره وزير السياحة أحمد عقيل الخطيب؛ عبر حسابه الخاص على "تويتر"، وأعدّته الهيئة السعودية للسياحة، حيث أظهر المفارقة بين ما تتمتع به المملكة من أجواء باردة في كل من: الطائف والباحة وعسير، بينما تعاني أوروبا والعالم ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما لاقى رواجاً كبيراً بين مستخدمي وسائل التواصل.