"أمطار رعدية غزيرة وبرد وعواصف".. حائل والقصيم والمدينة بمرمى التقلبات الجوية

ويُتوقع أن تتركز شدة التقلبات الجوية على منطقة حائل، والأجزاء الشمالية من القصيم؛ إذ يُتوقع أن تتعرض هذه المناطق للعواصف الرعدية المترافقة بالأمطار الغزيرة وزخات البرد الكثيفة أحيانًا بمشيئة الله؛ خاصة في ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين.