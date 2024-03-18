"أمطار رعدية غزيرة وبرد وعواصف".. حائل والقصيم والمدينة بمرمى التقلبات الجوية

تشير آخر التوقعات الجوية إلى تزايد شدة ورقعة الأحوال الجوية غير المستقرة التي بدأت تأثيرها على المملكة صباح اليوم الاثنين؛ بحيث تصبح الأمطار أكثر غزارة وشمولية بمشيئة الله، خاصة في منطقة حائل التي يُتوقع أن تتلقى كميات وفيرة من الأمطار.
ويُتوقع أن تتركز شدة التقلبات الجوية على منطقة حائل، والأجزاء الشمالية من القصيم؛ إذ يُتوقع أن تتعرض هذه المناطق للعواصف الرعدية المترافقة بالأمطار الغزيرة وزخات البرد الكثيفة أحيانًا بمشيئة الله؛ خاصة في ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين.
وتتكاثر السحب الرعدية بحدة متفاوتة على أجزاء من المدينة المنورة وحفر الباطن؛ حيث يُتوقع أن تشهد هذه المناطق تساقطًا للأمطار الرعدية بغزارة متفاوتة، وفق موقع "طقس العرب".
ونظرًا لما يُتوقع أن تتعرض له المناطق المذكورة من نشاط للسحب الرعدية التي قد تترافق بالرياح الهابطة؛ فيُتَوقع نشوء العواصف الرملية في بعض المناطق بشكل محلي، تترافق بتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية قبيل بدء الأمطار.
وتعود أسباب هذه الحالة الجوية إلى اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العالية من شمال المملكة، بالتزامن مع تدفق تيارات مدارية رطبة من جنوب وغرب المملكة؛ بحيث تتهيأ الفرصة لتكاثر سحب ركامية عالية القوة والتأثير وفي سماء حائل؛ متسببة بتساقط الأمطار الغزيرة وزخات البرد، والله أعلم.