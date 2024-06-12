قرار إداري من هيئة الحكومة الرقمية: اعتماد تطبيق "توكلنا" قناةً إضافية إلزامية للخدمات الحكومية

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار إداري جديد من هيئة الحكومة الرقمية، يتضمن اعتماد تطبيق "توكلنا" قناةً إضافية إلزامية للخدمات الحكومية، على أن تُضاف خدمات التطبيقات لدى الجهات الحكومية جميعها إلى تطبيق "توكلنا" بالتزامن مع إطلاقها أو تحديثها في القنوات الأخرى.