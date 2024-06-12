قرار إداري من هيئة الحكومة الرقمية: اعتماد تطبيق "توكلنا" قناةً إضافية إلزامية للخدمات الحكومية

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل قرار إداري جديد من هيئة الحكومة الرقمية، يتضمن اعتماد تطبيق "توكلنا" قناةً إضافية إلزامية للخدمات الحكومية، على أن تُضاف خدمات التطبيقات لدى الجهات الحكومية جميعها إلى تطبيق "توكلنا" بالتزامن مع إطلاقها أو تحديثها في القنوات الأخرى.
واشتمل القرار على إعداد خطة تنفيذية مرحلية لإتاحة الخدمات القائمة كافة، المقدمة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية.
وتَضَمن القرار توجيه الجهات بإعداد قائمة بالخدمات الحكومية الرقمية ذات الأثر العالي التي تكون غير متاحة على تطبيقات الأجهزة الذكية لتُضاف ضمن الخطة التنفيذية لدمج الخدمات.