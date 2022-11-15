مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة خمسينية مع ورم ضخم برأس البنكرياس ممتد للقنوات المرارية

وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات، خضعت المريضة لعملية جراحية دقيقه ومعقدة تُعرف بـ"إجراء ويبل"، تم فيها استئصال الورم بالكامل من رأس البنكرياس بعد أن تم فصله عن الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة للورم، كما تم فصل الورم من الوريد البابي الرئيسي بعد قص الجزء الجانبي من الوريد المتغلغل فيه الورم، ثم بعد ذلك تم عمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعد الاستئصال؛ وذلك بإعادة توصيل البنكرياس والقنوات المرارية داخل الكبد بالأمعاء الدقيقة، وكذلك توصيل المعدة بالأمعاء الدقيقة.