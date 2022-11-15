مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة خمسينية مع ورم ضخم برأس البنكرياس ممتد للقنوات المرارية

بنجاح وتميز طبي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، تَمكن فريق جراحات الأورام والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمستشفى، من إجراء عملية نوعية معقدة استمرت 8 ساعات، لاستئصال ورم سرطاني ضخم برأس البنكرياس، ممتد للقنوات المرارية الجامعة وملاصق بشكل كبير للوريد البابي الرئيسي للكبد، لمريضة خمسينية عانت من أعراض حادة.
وقال د.عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية: راجعت المريضة المستشفى إثر تناقص ملحوظ في وزنها وتغير لون العينين للاصفرار، وشعورها بآلام في البطن وخمول شديد للجسم؛ فأجريت لها حزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة كالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتحاليل الدم، وفحص علامات الأورام.. وأظهرت النتائج إصابتها بورم سرطاني ضخم ممتد من رأس البنكرياس إلى كامل القنوات المرارية الخارجة من الكبد، وملاصق بشكل شديد للوريد البابي الرئيسي بالبطن المغذي للكبد.
وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات، خضعت المريضة لعملية جراحية دقيقه ومعقدة تُعرف بـ"إجراء ويبل"، تم فيها استئصال الورم بالكامل من رأس البنكرياس بعد أن تم فصله عن الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة للورم، كما تم فصل الورم من الوريد البابي الرئيسي بعد قص الجزء الجانبي من الوريد المتغلغل فيه الورم، ثم بعد ذلك تم عمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعد الاستئصال؛ وذلك بإعادة توصيل البنكرياس والقنوات المرارية داخل الكبد بالأمعاء الدقيقة، وكذلك توصيل المعدة بالأمعاء الدقيقة.
وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، دون الحاجة لنقل أي وحدة دم أثناء العملية وتمت إفاقة المريضة مباشرة بغرفة العمليات.
ووصف د.الشهراني العملية بالمعقدة والدقيقة، بالنظر إلى أن الورم كان متغلغلًا في الأعضاء الحيوية بالبطن وملاصقًا بشكل شديد للأوردة والشرايين الكبرى بالبطن؛ مضيفًا أن مثل هذه العمليات لا تُجرى إلا في مراكز طبية متخصصة ومتقدمة؛ لا سيما في مجال جراحات الأورام المعقدة.. ونجاحُ مثل هذه العمليات يمثل امتدادًا للنجاحات الطبية التي ظل المستشفى يحققها بمعايير عالمية متقدمة.