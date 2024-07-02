"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على الباحة وعوالق ترابية على جازان

وفيما يخص منطقة جازان، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على منطقة جازان، ورياح شديدة السرعة تصل سرعتها من 50- 59 كلم في الساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وارتفاع الموج، على مدينة جيزان ومحافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال).