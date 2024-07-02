"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على الباحة وعوالق ترابية على جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهين بخصوص منقطتي الباحة وجازان، بخصوص تقلبات جوية على عدة محافظات.
وفي التنبيه الأول، أوضح المركز أن من المتوقع هبوب رياح شديدة على منطقة الباحة ومحافظاتها، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كم/ ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
وفيما يخص منطقة جازان، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على منطقة جازان، ورياح شديدة السرعة تصل سرعتها من 50- 59 كلم في الساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وارتفاع الموج، على مدينة جيزان ومحافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.