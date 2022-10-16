"هيئة التخصصات" تمنح تجمع القصيم الصحي الاعتماد البرامجي لطب وجراحة المسالك البولية

وبيّن التجمع أن مجموع البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمراكز تدريبية في شهادة الاختصاص السعودية "الزمالة السعودية" في مكونات التجمع بلغت أكثر من 45 تخصصاً، حيث يُعد ذلك مؤشراً جيداً لما وصل إليه التجمع من مستويات طبية متقدمة في المجال التدريبي، وما تتمتع به المنشآت الصحية بمنطقة القصيم من إمكانات في بيئتها التعليمية والتدريبية أسهمت في استقطاب الكفاءات الوطنية.